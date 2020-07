OL - Maxime Gonalons envisage de revenir à Lyon

Maxime Gonalons (31 ans) a quitté l'OL en 2017 après avoir passé plus de dix ans au club. Dans un entretien pour OL TV, le milieu de terrain a évoqué la possibilité de retourner dans son club formateur. "Je sais que mon histoire n’est pas finie avec l'OL, que ce soit en tant que joueur ou pour mon après carrière", a-t-il lâché. "On verra ce qu’il se passera en temps et en heure". Le Français, passé par l'AS Roma et le FC Séville après avoir quitté Lyon, garde "de bonnes relations" avec Jean-Michel Aulas, le président lyonnais. Gonalons a expliqué que l'OL "lui a tout donné" et désormais il a envie "de le redonner". "On verra les opportunités qui se présenteront", a-t-il annoncé.

Le joueur de Grenade, qui a été proposé en Ligue 1 récemment, en vain, a assuré tout de même qu'il était "heureux" en Espagne. La possibilité pour le club andalou de jouer une Coupe d'Europe (Grenade disputera le tour préliminaire de la Ligue Europa) lui donne "envie de rester". L'ex-Lyonnais a confié qu'il allait bientôt prolonger son aventure espagnole. "Je me sens bien là-bas et j'ai encore de belles choses à faire", a-t-il conclu.