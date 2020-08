OL - Maxwel Cornet réagit après la qualification en demi-finale

Auteur d'un but face à Manchester City ce soir, Maxwel Cornet a encore brillé face aux hommes de Pep Guardiola. Grand artisan de la victoire lyonnaise (3-1) et de la qualification en demi-finale, le gaucher a réagi au micro de RMC Sport. "Ce sont des matchs exceptionnels à jouer, un quart de finale de LDC ce n'est pas tous les jours. C'est tombé contre Manchester City et ça m'a encore réussi. On joue ces matchs pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. On a la chance de le faire. Les critiques font partie du football. J'ai toujours mouillé le maillot, travaillé pour l'OL. Ça fait partie du foot, le plus important c'est de tirer tous vers le même sens" a-t-il déclaré.

L'Ivoirien a ensuite évoqué le travail des Lyonnais. "Si on est sous-estimé ? Je ne sais pas, mais peut-être que la presse anglaise ne nous attendait pas à ce niveau de la compétition. On roule notre bosse tout doucement, en toute humilité chaque jour à l'entraînement pour pouvoir espérer faire ce genre de performance. Ce soir, ça nous a réussi, il faut continuer comme ça. Le Bayern ? On connait la puissance offensive de cette équipe, on l'a vu face au Barça, ce sera un match très très compliqué. Il n'y a pas de raison que ça ne nous réussissent pas."