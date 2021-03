OL - Melvin Bard débriefe sa prestation face à Sochaux

Hier soir, à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais s'est largement imposé face à la formation de Ligue 2 du FC Sochaux-Montbéliard (5-2, analyse et notes). Titulaire dans le couloir, Melvin Bard (20 ans), le jeune latéral gauche des Rhodaniens, a livré une prestation solide face aux Lionceaux. En zone mixte, le joueur formé chez les Gones a débriefé sa rencontre.

"J'ai commencé titulaire et il y a la victoire au bout donc c'est très agréable pour moi. Je suis satisfait de mon match, même si bien évidemment, j'ai encore des choses à améliorer. J'étais bien physiquement. On s'entraîne quotidiennement les uns avec les autres, donc on a l'habitude de jouer ensemble. On l'a vu ce soir (Ndlr, samedi soir), on s'entend tous très bien", a assuré le défenseur, qui doit composer avec une féroce concurrence : "Je n'attends pas cela pour travailler, je le fais tous les jours pour être titulaire en Ligue 1. Mais c'est sûr que la Coupe est une compétition qui permet aux jeunes d'avoir du temps de jeu. J'apprends aux côtés de grands joueurs comme Léo Dubois ou Memphis Depay, c'est positif pour ma carrière. Mon objectif est de jouer le plus possible, mais il y a de la concurrence à mon poste".