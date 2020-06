OL - Memphis Depay a pris Tino Kadewere sous son aile

Acheté cet hiver au Havre AC (Ligue 2), où il a terminé la saison en prêt, Tino Kadewere (24 ans) fait ses premiers pas dans son nouvel environnement de l'Olympique Lyonnais. Impressionnant sous les couleurs du club doyen (26 buts et 9 passes décisives en 50 rencontres), le Zimbabwéen franchit très clairement un cap dans sa jeune et prometteuse carrière en débarquant entre Rhône et Saône, où il a été très bien accueilli. En effet, pour s'adapter au plus vite et arriver à répondre aux grandes attentes placées en lui, le nouveau numéro 24 des Gones peut d'ores et déjà compter sur l'aide de son capitaine, Memphis Depay.

"C'est assez agréable, il faut apprendre beaucoup de choses de ces gars, surtout de Depay qui est un très bon leader. C'est une bonne chose que l'on soit placés l'un à côté de l'autre dans le vestiaire, je peux beaucoup apprendre de lui. Il m'a posé des questions sur ma carrière jusqu'ici et il m'a poussé à travailler plus dur, le gars est une machine", a révélé la recrue lyonnaise au Daily News. "Chacun me fait me sentir à la maison, c'est important, cela me donne de la confiance", a-t-il conclu.