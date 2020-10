OL - Memphis Depay a un message pour les fans de foot

En conférence de presse ce vendredi midi, Memphis Depay (26 ans, 6 matches joués en Ligue 1 cette saison, 4 buts), l'attaquant et capitaine de l'Olympique Lyonnais, s'est confié sur l'absence des supporters dans les stades de l'Hexagone. Pour l'international néerlandais (55 sélections, 19 buts), "c'est difficile et triste de faire sans".

"Les supporters dans les stades me manquent beaucoup. Cette ambiance, cette atmosphère. Cela me donne un boost normalement, j'aime jouer pour des foules. C'est difficile et triste de faire sans. Je voudrais que les fans sachent qu'on les apprécie et qu'on se rend compte aujourd'hui de ce que cela fait de jouer sans eux", a indiqué le Batave, et de préciser : "Mais on doit se motiver".