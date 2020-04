OL - Memphis Depay donne de ses nouvelles

Memphis Depay s'est confié dans un live Instagram sur sa convalescence, quatre mois après sa grave blessure au genou. Le leader offensif de l'OL, dont le retour est freiné par la crise sanitaire, n'attend plus que la reprise de l'entraînement pour parfaire sa condition.

Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, y compris depuis le début de la crise du coronavirus en Europe, Memphis Depay a profité d'un live Instagram avec nos confrères américains du Bleacher Report pour donner de ses nouvelles. Après avoir évoqué sa passion pour le rap ou encore ses clichés polémiques avec un jeune lionceau, il y a quelques semaines, l'attaquant lyonnais (26 ans) s'est confié sur sa convalescence.

Absent des terrains depuis fin décembre, suite à sa rupture des ligaments croisés d'un genou, le Batave assure qu'il "va plutôt bien" désormais. "Je suis, je crois, à presque cinq mois de convalescence (quatre en réalité, ndlr), je n'ai pas vraiment compté pour être honnête", admet Depay. "Je peux tout faire, j'attends juste le test final. Ce n'est pas vraiment un test, parce que j'ai déjà fait des tests ces dernières semaines : des tests de puissance, de force, de saut. Ils étaient tous bons."

Depay : "J'ai plus de temps pour guérir"

Le numéro 11 de l'OL, qui n'a pas compté ses efforts pour recouvrer rapidement ses capacités physiques, espérait pouvoir reprendre l'entraînement dans les prochains jours. "Je pensais être prêt à reprendre fin avril avec l'équipe, travailler sur mon retour pour l'Euro", confie la star de la sélection hollandaise. Alors que l'Euro 2020 a finalement été reporté d'un an, il pourrait en revanche participer à la fin de saison de l'OL, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, où les Gones ont pris sans lui un avantage sur la Juventus en 8e de finale aller (1-0). "Je pourrai peut-être jouer le retour...", imagine Depay.

"Le reste du travail que j'ai à faire doit être fait sur le terrain, à l'entraînement, il consiste à s'entraîner intensément. Et là, ce n'est pas possible", poursuit-il. "Je dois garder cette force et continuer de récupérer en puissance." Freiné par la crise sanitaire, Memphis Depay préfère positiver. "Tout arrive pour une raison, ça (la crise) y compris. C'est dur, mais d'un autre côté, j'ai plus de temps pour guérir. Je vais bien."