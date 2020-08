OL - Memphis Depay en dit plus sur son avenir

Un triplé et un csc provoqué hier pour Memphis Depay, auteur d'une performance de haut-vol contre Dijon. Incertain concernant son avenir, l'attaquant néerlandais a laissé planer de gros doutes sur sa présence cette saison à l'OL.

Auteur d'un triplé face au DFCO (4-1) pour son premier match de Ligue 1 depuis le 15 décembre et sa blessure aux ligaments croisés subie contre Rennes (0-1), Memphis Depay a porté l'OL hier. Capitaine d'une équipe privée de coupe d'Europe cette saison et qui sort tout juste de l'euphorie d'une accession en demi-finale de Ligue des Champions, le Néerlandais s'est confié après la rencontre sur un avenir plutôt flou le concernant.

"Je suis concentré sur l'OL", a lancé l'ancien joueur de Manchester United au micro de Téléfoot. "Je peux rêver de grands clubs mais je cherche à faire de mon mieux ici. Je ne pense pas que ne pas jouer l'Europe soit un avantage, car, lorsque l'on joue en Coupe d'Europe, on progresse."

Un opinion partagé également en conférence de presse. "Je suis là depuis 4 ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine", explique-t-il. "Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Champions League donc c'est très dur à accepter. Mais nous devons tout faire pour y retourner le plus rapidement possible et mettre la barre assez haut parce que nous avons atteint les demi-finales donc ça en dit beaucoup sur l'équipe que l'on a, sur notre ambition. Pour le moment, je ne sais vraiment pas. Mais actuellement, je suis focalisé sur le jeu, les matches."