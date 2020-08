OL - Memphis Depay est 'plus que prêt' à défier la Juve

Ce vendredi soir (21 heures, Allianz Stadium), l'Olympique Lyonnais tentera de composter son billet pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les Rhodaniens devront confirmer leur bon résultat obtenu en huitième de finale aller (victoire 1-0) face à la Juventus Turin. En conférence de presse ce jeudi après-midi, à la veille de l'acte retour, Memphis Depay (26 ans), l'attaquant des Gones, a évoqué ce très grand rendez-vois.

"J'ai eu une longue blessure, ... J'ai travaillé très dur. Je me sens prêt pour jouer ce match, plus que prêt. C'est un match spécial, ce sera différent des autres matches car il n'y aura pas de fans dans le stade. On doit faire avec, et peu importe c'est un match de Ligue des Champions", a indiqué l'offensif batave, qui pense avoir 90 minutes dans les jambes et qui a un bon pressentiment. "J'essaierai de faire de mon mieux. Tous ensemble, avec le staff et l'équipe, on a un grand esprit d'équipe et on croit qu'on peut faire le travail demain", a-t-il conclu.