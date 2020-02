OL - Memphis Depay est toujours à fond

Memphis Depay ne baisse pas en régime. L'attaquant néerlandais de 26 ans, qui se remet d'une rupture des ligaments croisés contractée il y a à peine plus de deux mois, est toujours pied au plancher pour revenir avant la fin de saison, en vue de participer à l'Euro avec la sélection batave.

Comme il le fait régulièrement depuis mi-décembre, Depay a donné de ses nouvelles via son compte Twitter ce mardi. Après une séance en salle ce matin, il va faire son "retour sur le terrain cet après-midi". "Les journées sont chargées mais on ne lâche rien", ajoute-t-il comme un mantra.

First session done! This afternoon back on the pitch.

Heavy days but we don’t break. 🦁 #NewWeekSameSpirit #WalkInFaithNotBySight pic.twitter.com/XTI4otfjIF