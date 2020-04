OL - Memphis Depay était dégoûté de rater Lyon-Juventus

Lors d’un live Instagram avec le Bleacher Report, Memphis Depay (26 ans) est revenu sur le moment où il s’est gravement blessé fin décembre, lors d'un match face à Rennes. L’attaquant de l’OL, qui souffre d’une rupture des ligaments croisés, évoque le rôle de leader qu’il avait au sein de l’effectif à cette période-là. "J’étais productif, je marquais en Ligue des Champions. J’étais de plus en plus important pour l’équipe au fil des semaines. Le coach m’avait désigné capitaine donc je me sentais responsable de tout" raconte-t-il. Le Néerlandais, qui a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, ne s’est pas immédiatement arrêté de jouer lorsqu'il s'est blessé. Il explique : "quand c’est arrivé, je n’y croyais pas au début. Malgré la douleur, j’ai continué de jouer pendant 20 minutes. Je ne savais pas ce qui se passait". Le Lyonnais ajoute : "après le match on est de suite allé à l’hôpital, le staff voulait attendre le lendemain, mais moi j’avais besoin de résultats immédiats".

Cette blessure a privé Memphis d’un match au sommet le 26 février dernier, lors de la victoire de Lyon face à la Juventus (1-0), et surtout d’une rencontre face à Cristiano Ronaldo. A propos de ce dernier, il déclare : "les joueurs de top niveau vous inspirent, mais jouer contre Ronaldo, ça vous inspire encore plus". Ecœuré par sa blessure et son absence pour cette rencontre de gala, le Batave avoue qu’il ne "voulait même pas regarder le match". Désormais, Depay est presque rétabli et met tout en œuvre pour être présent lors du match retour, qui pourrait se dérouler le 22 juillet prochain.