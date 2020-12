OL - Memphis Depay incertain pour Paris, Garcia affiche ses ambitions

Ce dimanche soir (21 heures, Parc des Princes), en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais (3ème, 26 points) défiera le Paris Saint-Germain (1er, 28 points). À deux jours de cette affiche du très haut de tableau, une incertitude entoure Memphis Depay, l'attaquant rhodanien. Le Néerlandais (26 ans, 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches de championnat cette saison) a "une petite alerte musculaire", dixit Rudi Garcia. "On espère que ça ira", a précisé l'entraîneur des Gones lors de son point presse.

Le technicien lyonnais s'est ensuite attardé sur ce match face au leader. Une rencontre qu'il aborde avec ambition : "On a fait ce qu'il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut. Le PSG va être à fond ce dimanche. On doit être aussi à fond sur ce match. Il faudra être très bon tactiquement et efficace devant les buts. Je connais de nombreux joueurs à Paris. Le PSG est performant dans les tous les domaines. Il faut faire le match presque parfait pour les battre", a-t-il indiqué, et de conclure : "On peut changer de système dimanche. L'essentiel est de gagner le match".