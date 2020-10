OL - Memphis Depay peste contre son utilisation du moment à Lyon

Après être revenu sur son transfert avorté au FC Barcelone et avoir évoqué son avenir, Memphis Depay a abordé sa situation actuelle à l'Olympique Lyonnais. Le numéro 10 du club rhodanien, auteur d'un début de saison canon avec notamment un triplé inscrit face à Dijon (4 buts en 6 matches de Ligue 1 au total), ne s'en cache pas : il déplore le fait d'avoir été seulement remplaçant lors des derniers matches des Gones.

"Il est clair que la pandémie de Covid-19 cause des problèmes à de nombreux clubs. Ce que j'ai trouvé ennuyeux, c'est que j'ai joué beaucoup moins de minutes à Lyon, ces dernières semaines. Je sentais que tout était dû au fait que j'allais partir. J'ai marqué quatre buts en six matches. En tant qu'attaquant, on souhaite poursuivre une série...", a fait savoir l'international néerlandais dans un entretien accordé au média batave BN DeStem.