OL - Memphis Depay raconte les dessous de son retour gagnant

Memphis Depay s'est confié, à France Football, sur sa rééducation et son retour sur les terrains, depuis le premier juillet. Le Batave affirme, entre autres, qu'il ne pouvait plus regarder de matchs de foot à la télévision.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 15 décembre dernier, Memphis Depay est l'un des grands gagnants de l'arrêt temporaire des compétitions. En effet, le Batave de 26 ans, mis sur la touche pendant six longs mois, a pu revenir à temps pour disputer la finale de Coupe de la Ligue (perdue par l'OL face au PSG), où il a été très intéressant. Il devrait surtout être titulaire vendredi, face à la Juventus, pour le huitième finale retour de la Ligue des Champions. De plus, le Néerlandais ne manquera pas, sauf nouvelle blessure, l'Euro 2021 l'an prochain.

Mais pour revenir sur les terrains face à Port Valais le 1er juillet dernier, dans un match où il a inscrit 4 buts et 4 passes décisives en 90 minutes, Memphis a lutté contre lui-même et son corps. "Les six premières semaines, j'étais à la maison, avec deux entraînements par jour. Je me levais, je prenais le taxi, deux minutes de route, entraînement, et ça tournait comme ça. J'étais très fatigué" explique-t-il dans un entretien à France Football à paraître ce mardi. "Je crois qu'il faut se réhabituer. Surtout en revenant avec l'équipe, les entraînements, les duels... Ce sont aussi des tests pour ressentir la confiance, retrouver de la résistance et me sentir bien. Deux mois après l'opération, j'étais sur le terrain. C'était dur de courir, au début, tu dois faire beaucoup de choses pour te remettre. Il faut pousser encore plus, voir plus loin. Ensuite, c'est un processus : toucher la balle à nouveau, regoûter au football. Pour être honnête, c'est plutôt naturel. On joue au foot depuis qu'on est enfant, ça revient, et plutôt vite. Et ma confiance en mon corps, pour être au maximum de mes capacités, revient aussi".

Memphis Depay : "Je suis prêt"

L'ancien du PSV Eindhoven ou de Manchester United confie même qu'il n'a pas pu regarder la moindre minute d'un match le temps de sa blessure. "Vous savez comment c'est... Je n'ai même pas pu voir un match. Toute la durée de ma blessure, je n'ai pas regardé de football. Ça me rendait... (Il réfléchit.) Émotif ! C'était mieux pour moi de me couper de ça et de me concentrer sur des choses différentes". Capitaine de l'OL, avec qui il est lié jusqu'en 2021, il n'a pas abandonné le navire pour autant et s'est montré présent lorsque ses coéquipiers avaient besoin de lui. "J'étais là pour l'équipe, évidemment, avant les matches, à envoyer des messages, à les supporter. Mais j'ai voulu ne pas avoir à regarder les rencontres car je ne pouvais pas y participer. Ç'a été dur. J'ai trouvé mes autres talents il y a déjà longtemps, donc c'était une manière pour moi de déconnecter, de sortir du football". Avant de conclure sur cette longue période à l'écart du football : "Je l'ai mal vécu".

Interrogé sur son état de forme, cette fois sur le site de l'UEFA, Memphis s'est contenté d'affirmer qu'il était prêt pour affronter la Juve, vendredi soir (21h). "Je suis prêt. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Vous verrez. Je suis maintenant concentré sur l’équipe. Mon corps et mon esprit sont bien. Dans les matches amicaux, j'ai eu du mal un peu à tenir les 90 minutes, mais c'est quelque chose que je dois surmonter". Espérons pour l'OL et pour lui qu'il soit désormais débarrassé des blessures.