OL - Memphis Depay retouche le ballon

Nouvel épisode dans la série qui obsède tous les supporters lyonnais en ce début d'année : le retour de Memphis Depay. Les péripéties s'y enchaînent rapidement puisque moins d'un mois après avoir entamé son renforcement musculaire, l'attaquant néerlandais, victime d'une rupture des ligaments croisés fin décembre, a déjà retouché le ballon. C'est ce qu'on peut constater dans une nouvelle vidéo postée par le joueur sur ses réseaux sociaux, où il exécute des exercices d'appuis et de frappes, des deux pieds. "Laissons-les parler pendant qu'on travaille", écrit Depay en légende.

Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl