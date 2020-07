OL - Memphis Depay retrouve le chemin des filets au bout de 90 secondes !

Memphis Depay n'a eu besoin que de 90 secondes pour retrouver le chemin des filets ! L'attaquant hollandais, absent des terrains depuis 6 mois et demi maintenant en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur, a marqué, ce mercredi, face à Port Valais (club amateur). Ce n'est pas le but le plus difficile de la carrière du Batave, puisqu'il a marqué un pénalty. Toutefois, il a affiché sa confiance avec une lourde frappe pleine lucarne. Dès la 7ème minute, il s'est offert une passe décisive pour le second but de l'OL, inscrit par Toko Ekambi.