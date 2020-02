OL - Memphis Depay vers une prolongation

Absent depuis le mois de décembre et sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Memphis Depay espère pouvoir rejouer avant la fin de la saison, et surtout participer au prochain Euro avec les Pays-Bas. D'ici-là, la situation contractuelle de l'attaquant néerlandais (26 ans le 13 février) pourrait changer. Actuellement lié à l'OL jusqu'en juin 2021, il se dirige vers une prolongation. C'est en tout cas ce que laisse entendre son président Jean-Michel Aulas au journal L'Equipe : "On va le prolonger, on a toujours eu de super rapports avec lui".

Depay, qui jouit du plus gros salaire de l'effectif lyonnais (420 000 € brut mensuels), est aussi celui qui représente sa plus forte valeur marchande (entre 50 et 70 M€ selon le CIES). D'ailleurs, même en cas de prolongation, un départ à moyen terme ne serait pas à exclure, puisque nos confrères assurent que les dirigeants rhodaniens écouteront les propositions qui leur seront faites l'été prochain.