OL - Moqueur, Aulas envoie un petit tacle à l'OM

Jean-Michel Aulas avait le sourire, hier soir, après la qualification de l'OL en demi-finale de Coupe de France. Le président rhodanien, satisfait de la victoire de ses hommes sur l'OM (1-0), en a profité pour adresser un petit tacle aux Marseillais concernant l'accueil que les Lyonnais ont reçu le 10 novembre dernier au Stade Vélodrome.

"Il a battu une équipe au-dessus de lui. Il va falloir changer les titres pour demain! Ceci étant, c'est une grande satisfaction. Je pense qu'il faut avoir une grande humilité en football, savoir respecter le travail des uns et des autres, et surtout les performances sur une longue durée. On le lit tous les jours dans tous les médias : Marseille est une grande équipe avec une différence abyssale avec notre OL. Nous l'avons battue à la régulière avec des conditions d'accueil formidable, j'ai invité ses dirigeants à déjeuner, son bus n'a pas été caillassé et la vidéo assistance a fonctionné normalement !" lâche-t-il dans un sourire. "Malgré nos blessures et les suspensions, nous avons battu un OM supersonique qui n'avait pas pris de but cette année (...). Je n'ai pas souffert ce soir, enfin j'ai souffert un peu pour toutes les personnes qui avaient jouer l'OM vainqueur ce soir".