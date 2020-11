OL - Moussa Dembélé détenteur d'une terrible statistique

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais Moussa Dembélé (24 ans) n'a toujours pas débloqué son compteur but lors du derby contre l’AS Saint-Etienne (2-1) dimanche en Ligue 1. Auteur de deux buts signalés hors-jeu et remplacé dès la 56e minute par le sauveur Tino Kadewere, le Lyonnais possède une terrible statistique. En effet, selon Opta, l’attaquant des Gones a désormais tenté 21 tirs en championnat cette saison sans en convertir un seul en but. Aucun joueur ne présente de telles statistiques dans l’élite.

Ligue 1 - 10e Journée Lyon 2 - 10 - 1 Saint-Etienne T. Kadewere 65'

T. Kadewere 74'

40' Anthony Lopes (CSC)