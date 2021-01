OL - Moussa Dembélé remercie Jean-Michel Aulas

C'est désormais officiel, Islam Slimani s'est engagé librement à l'Olympique Lyonnais et en parallèle de cette arrivée, Moussa Dembélé a lui quitté le club rhodanien. L'attaquant de 24 ans a signé un prêt comportant une option d'achat de 35 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid. Un transfert qui semble ravir l'ancien joueur du Celtic Glasgow qui a tenu à remercier son président de l'avoir laissé filer en Espagne.

"Merci à vous président Aulas d’avoir rendu mon prêt à l’Atlético possible. Vous savez tout le bien que je pense de vous. Merci Juninho pour ton aide. Bonne chance pour la course au titre team OL. Merci aussi à toutes les personnes qui ont œuvrées pour que ce prêt se réalise" a posté sur son compte Twitter le nouvel avant-centre des Colchoneros.

