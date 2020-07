OL - OL Groupe : plombé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires chute

OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais, a vu son chiffre d'affaires baisser de 11% sur l'exercice achevé fin juin. La raison est évidente : la crise sanitaire. "La performance de l'entreprise a été fortement affectée par la crise du Covid-19 qui s'est traduite par l'arrêt brutal des principales activités du groupe à mi-mars", explique le groupe dans un communiqué. L'impact de la pandémie est estimé à 50 millions d'euros sur le chiffre d'affaires 2019/2020 hors vente de joueurs, et à 50 millions "sur une estimation interne de trading joueurs en fin de saison non réalisé", précise OL Groupe. Soit 100 millions d'euros au total.

La billetterie affiche une baisse de 15%, les droits TV et marketing ont reculé de 16%, tandis que les recettes tirées de l'événementiel plongent de 30% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, de gros concerts ayant dû être annulés au Groupama Stadium. Point positif, les produits de cessions de contrats joueurs ressortent en hausse de 3% à 90,9 millions sur l'exercice, grâce, notamment, aux ventes de Nabil Fekir au Betis Séville, Tanguy Ndombele à Tottenham, et Lucas Tousart au Hertha Berlin. "Si la crise sanitaire actuelle est résolue à court terme", OL Groupe reste confiant, "à date", quant à sa capacité à atteindre ses objectifs financiers à l'horizon 2023/2024, à savoir un chiffre d’affaires de 420 à 440 millions d'euros, vente de joueurs incluse, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 100 millions.