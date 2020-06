OL - Olivier Létang soutient Jean-Michel Aulas

Malgré de multiples appels, courriers ou démarches administratives, Jean-Michel Aulas n'aura pas réussi à faire plier les instances françaises pour relancer le championnat de France de Ligue 1 dont l'arrêt a été acté fin avril. Ces derniers mois, le président lyonnais a monopolisé la scène médiatique française, à tel point que son attitude a considérablement agacé plusieurs de ses homologues. Certains, à l'image d'Olivier Létang, prennent du recul sur les sorties répétées de JMA.

"Aujourd'hui, l'OL est moins performant sportivement qu'au début des années 2000, c'est plus difficile d'être omnipotent, le pouvoir est plus dilué, plus morcelé" a débuté l'ancien président du Stade Rennais. "En tout cas, il défend son club à fond, c'est certain. Est-ce qu'il avait raison ? On traverse une crise sanitaire difficile, où des gens sont morts et ont souffert. Mais dire que Jean-Michel Aulas est fini, non ! Je ne le pense pas du tout, ce serait occulter son formidable bilan et insulter l'avenir" a-t-il affirmé pour L'Equipe.