OL/OM - Les insultes ont fusé entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud !

Alors que le football français est au plus mal, la tension monte chez ses dirigeants. En particulier entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, qui ont échangé des "noms d'oiseaux" lors d'un conseil d'administration de la LFP.

L'antagonisme entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud a franchi un nouvel échelon. Les présidents des deux Olympiques, qui affichent régulièrement leurs différends sur des thèmes divers et variés, se sont de nouveau écharpés au sujet des différents scénarios pour la fin de saison de Ligue 1. On savait que le ton est monté entre les deux hommes, mardi soir lors d'un conseil d'administration de la Ligue, mais L'Equipe nous apprend ce jeudi qu'ils ont carrément "échangé des noms d'oiseaux", audibles pour tous les participants à cette réunion, "consternés par un tel spectacle"...

Aulas, qui était invité à ce conseil d'administration en tant que président du collège de Ligue 1, aurait trop pris la parole au goût d'Eyraud, qui n'aurait pas manqué de lui faire remarquer. Voilà d'où partirait leur nouvelle querelle. Sur le fond, le patron de l'OL et de l'OM présentent des divergences de points de vue sur le sort qui doit être donné à la saison de Ligue 1.

JMA est farouchement opposé à un arrêt définitif et propose une formule de play-offs qui pourrait permettre à son équipe d'arracher une place en Ligue des Champions. JHE, lui, sait que les options actuellement envisagées par la LFP ont toutes la même conséquence pour l'OM, qui resterait dauphin du PSG et qualifié pour la prochaine édition de la C1. Les débats autour de ces questions devraient encore se poursuivre au moins jusqu'au prochain conseil d'administration, finalement reporté à la semaine prochaine. Espérons que la tension sera redescendue d'ici-là...