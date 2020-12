OL - On sait quels joueurs vendent le plus de maillots

Leader à la trêve en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais connaît un début de saison réussi. En cette fin d'année, le club du Rhône a dressé la liste des joueurs qui vendent le plus de maillot pour nos confrères de Foot Mercato. Alors qu'il trustait la première place ces dernières saisons, Memphis a été dépassé par Houssem Aouar. Le milieu offensif lyonnais représente 21% des ventes contre 20% pour la star néerlandaise. Sur la troisième marche du podium on retrouve le brésilien Bruno Guimarães (13%) suivi de deux jeunes issus du centre de formation Maxence Caqueret (10%) et Rayan Cherki (8%). Fait surprenant, les maillots floqués du nom du directeur sportif Juninho arrivent 7ème au classement.