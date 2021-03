OL - Paqueta de retour face à Sochaux, trois joueurs incertains

Samedi en début de soirée (18h45, Groupama Stadium), l'Olympique Lyonnais recevra le FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2), lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche face aux Lionceaux, les Rhodaniens vont enregistrer le retour de suspension de Lucas Paqueta. Mattia De Sciglio, Memphis Depay et Tino Kadewere sont, eux, incertains. Les trois joueurs "ont été ménagés hier après des coups reçus. On verra s'ils seront avec nous", a précisé Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, ce vendredi après-midi en conférence de presse.

Le tacticien lyonnais a ensuite évoqué sa méfiance du club doubiste : "On devra respecter cette équipe de Sochaux. On doit rester dans la dynamique championnat, c’est important. Ils ont des joueurs intéressants, qui ont joué au-dessus. C’est une équipe assez solide. On devra jouer à fond, dès la 1ème minute pour se qualifier pendant les 90 minutes", a lancé Rudi Garcia, et de conclure : "Ce qui est important est de passer. On a eu que trois jours et il faut tenir compte de cela. (...) Il faut suivre l’exemple du match contre Ajaccio dans l’implication, les efforts…"