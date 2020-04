OL - Parker pour succéder à Aulas, Riolo valide

A Lyon, Jean-Michel Aulas avait fait part de son enthousiasme à l'idée de voir Tony Parker (37 ans) lui succéder à la tête de l'OL. Le principal intéressé avait répondu qu'il aurait très certainement du mal à refuser ce poste. Une hypothèse que l'After Foot sur RMC n'a pas manqué d'aborder, et Daniel Riolo a livré son avis sur une possible arrivée de l'ex-basketteur à la tête du club. Selon lui, "c'est une bénédiction pour l'OL s'ils peuvent récupérer Tony Parker comme président du club".

Riolo justifie ensuite sa prise de position, "d'abord les présidents de clubs de foot à la base en France, connaissent rarement le foot. Lui, la culture du sport il l'a, et de très haut niveau. En qualité de manager, je pense que d'avoir fréquenté la NBA et notamment son coach Gregg Popovich (chez les San Antonio Spurs) lui a appris ce qu'étaient l'exigence et l'autorité". Le chroniqueur poursuit : "il suffit de voir ce qu'il a fait en tant que patron à l'ASVEL, le monde du sport et du business n'ont pas de secret pour lui, (...) les joueurs vont l'écouter dès qu'il ouvre la bouche !". Il conclut ainsi que Tony Parker a les capacités d'être le futur président de l'OL et qu'il n'existe aucune "raison de douter de son adaptation à la culture foot".