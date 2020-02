OL - Pierre Ménès fracasse le pari Rudi Garcia

Sur son blog, Pierre Ménès n'y est pas allé de main morte au moment d'évoquer le nouveau match raté de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg (1-1). Les Gones, désormais 11ème du classement, sont bien mal partis pour disputer, l'an prochain, la Ligue des Champions et le chroniqueur de Canal+ ne cache pas son inquiétude.

"Je suis un peu inquiet pour Lyon, qui affiche des stats dégueulasses depuis l’arrivée de Garcia, avec le plus faible nombre de points à ce stade de la compétition depuis l’époque Santini. Les Rhodaniens ont encore produit un match informe, sans envie, sans motivation, sans liant technique, avec un milieu qui défend mal et relance tout aussi mal et un Aouar qui, comme trop souvent malheureusement, choisit ses matchs" explique-t-il. "Après le repos, les Lyonnais ont été insignifiants et peuvent s’estimer chanceux que Lala puis Liénard n’aient trouvé que le poteau. Vu le classement et l’actuelle 11e place des Lyonnais, je pense qu’on peut dire que l’arrivée de Rudi Garcia est un échec. Évidemment, il reste 13 matchs, mais si Lyon finit en Europa League, ce sera déjà une forme d’exploit".