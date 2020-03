OL - Pierre Ménès s'inspire de Cruyff pour complimenter Guimaraes

Etincelant lors de ses 3 premiers matchs avec l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes fait sensation chez tous les observateurs de la Ligue 1. Le milieu brésilien de 22 ans, âgé de 22 ans, a reçu les compliments de Pierre Ménès, le chroniqueur de Canal+, à la suite de sa prestation face à Saint-Etienne hier soir.

Et visiblement, Guimaraes lui a tapé dans l'oeil. "C’est Cruyff qui disait que jouer au foot le plus simplement possible, c’est ce qu’il y a de plus dur. Il en est l’incarnation, parce que quand on voit ses passes, il n’y a rien de sorcier, il n’y a jamais de grosses prises de risques, mais il la fait tout le temps, il la fait tout le temps bien, il la fait tout le temps vite et ça change beaucoup de choses" a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Football Club. Une acclimatation plus que réussie.