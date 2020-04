OL - Plusieurs profils étudiés pour succéder à Florian Maurice

Bruno Cheyrou tient la corde pour succéder à Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Le journal L'Equipe confirme l'information qui circulait depuis plusieurs heures déjà, mais précise que Gérard Houllier (conseiller du président Aulas) et Juninho (directeur sportif), qui gèrent ce dossier, ont d'autres CV sous la main.

Le nom de Gérard Bonneau, ex-éducateur puis recruteur du club rhodanien, désormais en poste au Servette de Genève, aurait été évoqué, tout comme celui de Patrick Müller, qui travaille à l'UEFA. Puisque Maurice va filer à Rennes, l'OL ne se priverait pas non plus d'aller débaucher son nouveau chef du recrutement dans un autre club de L1. John Williams, directeur sportif d'Amiens, et Loïc Désiré, responsable du recrutement à Strasbourg, auraient été sondés. À suivre...