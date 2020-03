OL - Pour Garcia, l'OL ne méritait pas de gagner

Dominé par le LOSC hier soir, malgré une courte défaite 1-0, l'Olympique Lyonnais a enchainé un deuxième revers consécutif, après celui en Coupe de France mercredi contre Paris (1-5). Les Gones, mis en difficulté par le pressing lillois, ont eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre comme l'explique Rudi Garcia à la fin du match. "C'est vrai qu'on était en mode diesel. On a souffert du pressing de Lille sur les trente premières minutes et on a trop joué vers l'arrière. On a même favorisé le pressing adverse en agissant ainsi. On a été un peu mieux sur la fin de la première période, avec une situation pour Toko Ekambi. Puis en seconde période, on a joué plus vertical, davantage vers l'avant".

Pour l'entraîneur, la performance affichée en seconde mi-temps aurait du, au moins, permettre d'accrocher le match nul. "Certes, on ne méritait pas de gagner, mais on aurait dû être capables d'égaliser. On a eu les situations pour ça, mais on n'a pas cadré (Guimaraes puis Bertrand Traoré). Bien sûr, l'enchaînement des matches a pesé sur les organismes. Maintenant, il reste dix matches et trente points à distribuer. Dix de retard (sur le troisième, Rennes), c'est beaucoup, mais tant que mathématiquement, ce n'est pas terminé, cela reste possible".