OL - Pour Govou, Aulas fait 'fausse route en ne pensant qu'à lui-même'

Les multiples prises de position de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, n'agacent pas que les autres dirigeants de Ligue 1. Pourtant ancien joueur cadre du club rhodanien (1999-2010, 406 matches joués, 73 buts), désormais consultant sur Canal Plus, Sidney Govou estime que son ex-patron se trompe de combat. C'est, en tout cas, ce qu'il a confié à nos confrères du Progrès, précisant que même si la saison 2019-2020 était allée à son terme, la formation de Rudi Garcia, irrégulière à souhait, ne méritait pas vraiment d'obtenir une place européenne.

"Le foot, ça reste un truc d’État. Il y a une hiérarchie dans tout, qu’il faut respecter. En France, c’est l’État qui est en haut de cette hiérarchie, et la Ligue a décidé en fonction de ce que demandait justement l’État. Il n’y a certes pas de bonnes solutions. J’aurais aimé une reprise du championnat, pouvoir regarder des matchs, même à la télé. Mais le président Aulas fait fausse route en ne pensant qu’à lui-même. Ça dépasse le football. Je comprends son attitude, c’est un chef d’entreprise, mais de temps en temps, il faut penser à l’humain", a-t-il confié dans les colonnes du quotidien régional. "Quant au classement, l’OL est quasiment à sa place, il faut arrêter de se mentir. En fonction de ce qu’on a vu sur le terrain, je ne pense pas que l’OL mérite mieux. Il restait dix matchs, et on sait que le classement n’est bien sûr jamais le même à la fin, je l’ai vécu. Je pense que le club qui devrait le plus râler, c’est Lille, qui avait les capacités de passer devant Rennes", a-t-il conclu.