OL - Premier entraînement pour Bruno Guimaraes

Arrivé à Lyon dans la nuit de lundi à mardi, Bruno Guimaraes a effectué ce mercredi son premier entraînement au Groupama Training Center, comme le montre une vidéo postée sur le compte Twitter de l'OL. On y voit le milieu de terrain brésilien enchaîner des exercices d'appuis en compagnie d'autres joueurs de l'effectif, absents pour la réception de l'OM ce soir en quart de finale de la Coupe de France : Marcelo, Jean Lucas (suspendus), Léo Dubois (reprise), Camilo et Anthony Racioppi (non convoqués).

Pour rappel, Guimaraes (22 ans) a terminé seulement dimanche soir le tournoi pré-olympique qu'il disputait avec la sélection U23 du Brésil, dont il est le capitaine, en Colombie.