OL/PSG - Juninho/Neymar : Aulas répond à Leonardo

Même s'ils étaient plus largement orientés sur le rapport des Brésiliens à l'argent, les propos de Juninho sur Neymar ont beaucoup fait réagir dans le milieu du football français. Renvoyé dans les cordes par Leonardo, le directeur sportif lyonnais a ensuite reçu le soutien de son président, Jean-Michel Aulas, via Twitter.

"Pas très judicieux, Leo, ta remarque : Juni parlait du Brésil et de la politique du pays. Juni est un homme bien : relis son article et tu apprendras beaucoup de choses !", a posté JMA sur le réseau social. "Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club", avait sommé le directeur sportif du PSG, mardi soir.