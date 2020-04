OL - Qualification en coupes d'Europe : JM.Aulas brandit la menace des recours juridiques

L'UEFA a décidé de ne rien décider, jeudi, après sa réunion très attendue sur les scénarios de la fin de saison. En cas de suspension définitive, "l'UEFA exigerait de l'Association nationale concernée qu'elle sélectionne les clubs pour les compétitions interclubs de l'UEFA 2020/21 en fonction du mérite sportif des compétitions nationales 2019/2020", a écrit l'instance européenne dans un communiqué hier. Autrement dit, les qualifications pour les compétitions européennes seraient traitées au cas par cas, dans chaque pays.

En Ligue 1, les scénarios sont nombreux et ne profiteraient pas tous à l'OL, qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue (contre le PSG) mais seulement 7e du classement en championnat (5e avant la 28e journée, qui n'a pas été jouée dans son intégralité). "Je suis un démocrate et si une majorité établit une décision, je m'y rangerai", promet Jean-Michel Aulas dans L'Equipe. "Mais le conseil d'administration ne pourra définir des règles que s'il est entériné que le championnat ne va pas au bout." Le président lyonnais ajoute que "s'il n'y a pas de décisions équitables, on s'expose à tout un tas de recours juridiques". JMA usera-t-il lui-même de cette manoeuvre si son club était lésé par un arrêt définitif de la saison ? C'est ce qu'il avait laissé entendre jeudi via Twitter : "l'OL a 10 matchs pour revenir (dans la course à l'Europe), la Coupe de la Ligue, la Champions League pour se qualifier et toutes les décisions juridiques après !" Voilà qui nous promet de nouveaux débats animés au sommet du foot français.