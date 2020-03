OL - Quand Pierre Ménès essaie de raisonner Jean-Michel Aulas...

Même lors des weekends sans foot, Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas trouvent le moyen de se tirer dans les pattes. Suite à une déclaration du président lyonnais concernant la fin de saison, les deux hommes ont lancé une guerre à coup de déclarations et de réactions. Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais s'en est mêlé et a publié un long communiqué en réaction aux propos tenus par le président marseillais.

Malgré celui-ci, cela n'a pas empêché JMA de continuer à multiplier les tweets et la guéguerre. Lassé par le comportement du patron rhodanien, Pierre Ménès a tenté de le raisonner. "Jean-Michel, vous allez nous faire un best of en plus. Concentrons-nous sur des choses plus graves" a écrit le consultant.