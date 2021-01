OL - Quatre forfaits pour la réception du RC Lens

Mercredi soir (21 heures, Groupama Stadium), l'Olympique Lyonnais accueillera le Racing Club de Lens, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, les Rhodaniens seront privés de quatre joueurs, dont les forfaits ont été officialisés en conférence de presse ce lundi après-midi par Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais.

"Moussa Dembélé n’est pas disponible à cause de son bras. Marcelo est suspendu. Bruno Guimaraes est testé positif. Karl Toko Ekambi sera lui aussi absent", a ainsi indiqué le tacticien des Gones.

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #OLRCL : "@MDembele_10 ne sera pas disponible. @MarceloGuedes02 sera suspendu. @brunoog97 et Karl Toko Ekambi ne seront pas là mercredi non plus. Les organismes avaient besoin d'arrêter pendant cette trêve. C'est bien de faire un break en hiver." pic.twitter.com/1KIEymp27u