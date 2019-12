OL - Quatre joueurs incertains pour le match contre Toulouse

En conférence de presse, à 24 heures du match face à Toulouse, Rudi Garcia a fait un point sur son groupe. L'entraîneur pourrait comptabiliser jusqu'à 4 absents pour ce huitième de finale de Coupe de la Ligue. "Il y a des incertitudes concernant demain. Marçal et Rafael sont potentiellement absents. Thiago Mendes et Jason Denayer sont également incertains" a-t-il déclaré. Pour rappel, ces 4 joueurs s'ajoutent aux blessés de longue date comme Léo Dubois, Youssouf Koné, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde.

Le coach @RudiGarcia : " Il y a des incertitudes concernant demain. Marçal et Rafael sont potentiellement absents. Thiago et Jason sont également incertains. " pic.twitter.com/uQXM4bqVcu — Olympique Lyonnais (@OL) December 17, 2019