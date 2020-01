OL - R.Garcia commente les vidéos de Memphis Depay

Un mois à peine après sa rupture des ligaments croisés d'un genou (le 15 décembre face à Rennes), Memphis Depay a vite retrouvé goût à l'effort, comme il l'a montré hier dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où on le voit enchaîner les exercices de renforcement musculaire. Trop vite ? C'est la question qui était posée ce lundi à Rudi Garcia en conférence de presse. "Je ne suis pas docteur", a répondu l'entraîneur lyonnais. "Je n'ai pas besoin des réseaux pour voir ses vidéos, je suis en contact avec lui, je sais tout ce qu'il a fait à Rome hier. S'il va bien, tant mieux, et j'espère pour lui comme pour Jeff (Reine-Adelaïde) et Oumar (Solet) qu'il aura la chance de revenir avant la fin de la saison. Ça me paraît compromis, mais la rééducation se passe bien."

Garcia, qui avait confié au Progrès ce week-end qu'il pensait avoir "perdu Memphis en partie à cause" des incidents avec les supporters après le match face à Leipzig le 10 décembre dernier, a ensuite tenu à faire un rectificatif. "Je tenais à dire qu'il y a plein de raisons qui ont fait qu'il s'est blessé, et pas que l'après-match de Leipzig. Il paraît que j'aurais dit ça... Ce qui est certain, c'est que c'est un joueur qui est en rééducation, qui a retrouvé le sourire. C'est comme ça que les joueurs doivent être : positifs et avec le sourire."