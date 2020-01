OL - Rafael a passé ses vacances avec Marcelo

De passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, Rafael (29 ans), le défenseur latéral droit de l'Olympique Lyonnais, s'est brièvement confié sur ses vacances, qu'il a passées en compagnie de son coéquipier et compatriote, Marcelo (32 ans). "Les vacances sont là pour changer la tête. On profite des vacances, elles servent à oublier, revenir plus fort", a estimé le défenseur brésilien, et de préciser que la situation épineuse de son coéquipier n'est à aucun moment venue sur la table. Par choix : "On a parlé de bonnes choses, il ne faut pas parler de ça. On n'a pas parlé de ce qui s'était passé..."