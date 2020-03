OL - Rafael espère le maintien du match face à la Juventus

Alors que l'épidémie liée au Covid-19 continue de mettre à l'arrêt le monde du football, le latéral de l'Olympique Lyonnais Rafael est confiné comme le reste de la population française. Interrogé par nos confrères de beIN Sports lors d'un live sur les réseaux sociaux, le joueur de 29 ans s'est notamment exprimé sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions que doit disputer l'OL face à la Juventus.

"On ne sait pas à quoi s'attendre. Bien sûr qu'on veut jouer le match. Moi je ne veux pas me qualifier sur tapis vert, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'y aura pas de tapis vert, la situation est la même pour tout le monde, le virus n'est pas qu'en Italie", a-t-il déclaré. "Mais c'est gênant parce qu'on a gagné le premier match, on avait l'occasion de se qualifier. Maintenant, c'est arrêté. Je n'ai jamais vécu ça, c'est particulier." Pour rappel, les coéquipiers de Rafael s'étaient imposés au Groupama Stadium (1-0) lors du match aller, et restent dans l'attente d'une décision de la part de l'UEFA concernant la reprise des compétitions européennes.