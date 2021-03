OL - Rayan Cherki "satisfait" de sa prestation face à Sochaux

L'Olympique Lyonnais s'est largement imposé (5-2) face à Sochaux dans une rencontre comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Rudi Garcia a profité de cette rencontre pour faire souffler certains de ses cadres et lancer plusieurs jeunes éléments. Pour l'occasion, Rayan Cherki a notamment débuté le match en tant que titulaire et s'est offert un doublé ainsi qu'une passe décisive. Présent au micro d'Eurosport après le coup de sifflet final, l'attaquant de 17 ans a fait part de sa joie suite à sa superbe performance.

"À titre personnel je suis satisfait, sur le plan collectif on doit bosser défensivement sur certains points. On est content de s'être qualifiés même si on peut toujours faire mieux. J'aime bien la pression, je fais avec et on verra à la fin de l'année" a déclaré le joueur formé à l'OL.