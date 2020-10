OL - Rayan Cherki affiche ses ambitions avec l'OL

La pépite lyonnaise Rayan Cherki (17 ans) s'est exprimé au micro de Téléfoot, concernant sa progression et son développement chez les Gones, à travers une série sur lui réalisée par le média. "Je suis un joueur qui utilise les deux pieds, qui adore percuter et aller de l'avant", et poursuit en affichant ses objectifs : "Performer dans mon club, rentrer dans l'équipe définitivement".

Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, s'est aussi exprimé sur lui. "Il y a la volonté qu'il réussisse avec nous", a-t-il confié au micro de Téléfoot.