OL - Rayan Cherki dresse un premier bilan de sa saison

À la veille de la réception du FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2), programmée samedi en début de soirée (18h45, Groupama Stadium), dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France, Rayan Cherki (17 ans) a eu les honneurs de la conférence de presse. L'occasion pour le jeune milieu de terrain offensif des Gones (19 matches joués en Ligue 1 cette saison) de faire un point sur son exercice 2020-2021.

"Cela se passe bien, j’essaie d’apprendre au quotidien. Je me suis beaucoup concentré sur le placement tactique défensif, je reçois énormément de conseils et j’espère que ça va payer rapidement. Si je veux devenir un grand joueur, il faut que je travaille plus que tout le monde. Le travail c’est plus important que le talent. C’est ancré en moi depuis toujours. Pour l’instant c’est encore une saison d‘apprentissage, je me sens de mieux en mieux et ça va me permettre de gratter plus de temps de jeu", a indiqué le numéro 18 des Gones, et de préciser sur la pression et ses modèles : "J’aime bien la pression, ça me pousse à aller plus loin, plus vite, plus fort. Je m’inspire des plus grands, dans le foot ou non, tout ceux qui ont marqué l’histoire du sport sont des exemples à suivre".