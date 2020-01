OL - Rayan Cherki dribble trop, Rudi Garcia le met en garde

Auteur du septième et dernier but face à Bourg-en-Bresse ce week-end en Coupe de France, Rayan Cherki est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL, à 16 ans et 140 jours. Un record de précocité qui ne surprend pas vraiment dans le Rhône, où le milieu offensif est décrit depuis plusieurs années comme l'un des meilleurs prospects jamais passés par le centre de formation lyonnais.

Agile, technique et déjà puissant pour son âge, Cherki fait l'unanimité et n'a pas tardé à convaincre Rudi Garcia de lui offrir ses premières minutes de jeu en professionnel, le 19 octobre face à Dijon. Mais l'entraîneur des Gones sait que son joueur dispose encore d'une marge de progression, notamment dans l'alternance de son jeu, qu'il juge encore trop orienté sur le duel. "Il a une capacité d'élimination c'est sûr. Il en use beaucoup et parfois pas à bon escient", a noté Garcia. "Il ne faut pas oublier qu'il est encore très très jeune. Il faut le protéger notamment au niveau médiatique. Il a du talent et un gros potentiel."