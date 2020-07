OL - Rayan Cherki en passe de prolonger à Lyon

Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais : selon L'Equipe, Rayan Cherki (16 ans) devrait rapidement prolonger son contrat entre Rhône et Saône. Initialement lié jusqu'en 2022, l'attaquant, plus jeune buteur de l'histoire des Gones, devrait rempiler pour une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2023. Les discussions seraient en très bonne voie et sa prolongation, déjà évoquée lors des négociations de son tout premier contrat professionnel signé l'été dernier, devrait être officialisée dans les prochains jours.