OL - Rayan Cherki prend de plus en plus son pied

Rayan Cherki (16 ans) était invité sur le plateau d'OLTV ce jeudi en début de soirée. Le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais a notamment abordé sa situation actuelle entre Rhône et Saône, qui devient de plus en plus agréable selon ses dires. "J’ai de plus en plus de temps de jeu, ça fait plaisir, je suis de plus en plus avec mes coéquipiers. Ça fait du bien de jouer à la maison, on se sent dans notre jardin. Je me sens de mieux en mieux avec mes coéquipiers", a lancé le jeune Gone à nos confrères.

"Il me fallait un peu de temps pour jouer comme j’ai l’habitude de faire mais ça va venir. En tant que compétiteur je n’aime pas être sur le banc de touche mais ce sont les choix du coach après quand je rentre je sais ce que j’ai à faire. J’aime jouer un peu de partout tant que le coach me donne ma chance, même défenseur central (rires)", a-t-il poursuivi, et de conclure sur ce qui est, selon lui, son poste de prédilection : "Non mais numéro 10 je pense que c’est là où je suis le plus performant".