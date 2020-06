OL - Rayan Cherki revient sur son intégration au groupe professionnel

A 16 ans, Rayan Cherki a vécu sa première saison sous le maillot de son club formateur, l'Olympique Lyonnais (12 matchs, 3 buts). Le milieu offensif, qui assure "avoir des objectifs très élevés", confie ne pas avoir été surpris par ses premiers pas avec le groupe professionnel. "C'est grâce au travail", précise-t-il lors d'un entretien publié sur le site officiel du club.

La pépite lyonnaise révèle également que "c'est simple de s’intégrer dans un groupe quand tu es jeune. Les coéquipiers t’aident". A propos des joueurs lyonnais, il est "proche de Maxence Caqueret et Amine Gouiri" ayant joué "ensemble en Youth League. Mais aussi de Moussa Dembélé, Jason Denayer, Karl Toko Ekambi, Oumar Solet". Ces bonnes relations avec l'ensemble du groupe, lui ont permis d'être "intégré rapidement" et de "se sentir comme chez (lui)". Concernant la pression que pourrait ressentir un jeune espoir de son âge, il avoue "la gérer plutôt facilement" grâce "à sa famille". "Ça reste du football. C’est ce que j’aime le plus faire dans la vie. Je n’ai pas forcément beaucoup de pression. Je m’implique à fond peu importe la catégorie dans laquelle je joue" ajoute Cherki.