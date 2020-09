OL - Reine-Adelaide approché par deux clubs allemands

En manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais (72 minutes depuis la reprise), Jeff Reine-Adelaide (22 ans) a provoqué un petit séisme en interne avec ses déclarations. "Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon", avait lâché l'ancien angevin à L'Equipe au cours d'un long entretien. Touché au mollet avec l'équipe de France Espoirs en Géorgie (victoire 2-0), le jeune attaquant ne veut plus attendre pour s'installer dans le onze de départ.

A l'affût de ces paroles, deux clubs n'ont pas hésité à montrer leur intérêt comme le rapporte L'Equipe, et plus précisément d'Allemagne. Il s'agit de l'Hertha Berlin, qui a déjà recruté Lucas Tousart (23 ans) à l'OL, mais aussi du Bayer Leverkusen qui vient de perdre sa star Kai Havertz (21 ans) partie à Chelsea pour 80 millions d'euros. Des courtisans d'Espagne seraient également sur le coup. JRA déterminé à trouver un nouveau projet, seulement un an après son arrivée pour 25 millions d'euros, a jusqu'au 5 octobre pour se décider, date de la fin du mercato.