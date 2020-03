OL - Reine-Adélaïde donne de ses nouvelles et fait part de son ambition

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en décembre dernier, Jeff Reine-Adélaïde a donné de ses nouvelles et évoqué l'avancée de sa rééducation.

Recruté l'été dernier par l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde réalisait de bons débuts avec 3 buts et 4 passes décisives en 15 apparitions en Ligue 1. Bien acclimaté à son nouvel environnement et très vite apprécié par les supporters, le milieu de 22 ans a vu sa saison prendre un tournant cauchemardesque en décembre dernier, lors d'un match face à Rennes. Touché aux ligaments croisés, il doit passer sur le billard et dire adieu aux terrains pendant plusieurs mois. Trois mois après son opération, le Lyonnais s'est livré pour Foot-Mercato. A l'image de son coéquipier Memphis Depay, lui aussi victime d'une blessure identique, il affiche régulièrement ses progrès ses sur réseaux sociaux.

"Aujourd’hui, j’en suis à la phase où je suis sur le terrain, je cours, je touche un peu le ballon et je suis encore avec les kinés. C’est certain que ça m’a fait énormément de bien de retoucher le ballon, d’avoir rechaussé les crampons, d’avoir tout simplement des sensations. C’est cool" explique-t-il. "Je vais bientôt passer à la phase avec les préparateurs physiques.. On va travailler le physique, le physique avec ballon, etc...On va dire que ça va être toute la partie souffrance, mais ça va être de la bonne souffrance ! Aujourd’hui, je vous avoue que je suis très content de pouvoir souffrir comme ça". Alors qu'il ambitionnait de participer aux Jeux Olympiques en août, ces derniers ont été reportés d'un an ce mardi. Une chose est sûre, l'évolution de sa blessure "se passe très bien" et il assure que "le but est de ne pas aller trop vite et de faire attention. Même si c’est une grosse blessure, il ne faut pas avoir peur et continuer à avancer."

Jeff Reine-Adélaïde ne souhaite donc pas précipiter son retour. Appliqué dans sa rééducation, il commence à voir le bout du tunnel, et il ne cache pas qu'il a des fourmis dans les jambes. Au moment de se projeter sur la saison prochaine, il ne manque pas d'ambition. "J'ai envie de jouer et de tout casser ! Je veux marquer des buts et faire marquer mes coéquipiers. Je veux prendre beaucoup de plaisir, jouer des matches internationaux et européens. J’ai envie de tout connaître à nouveau car j’ai été privé de football. C’est ce qui va me rendre heureux" confie-t-il. Pour l'heure, le football est en suspens et il continue d'aller au centre avec un kiné du club afin de poursuivre ce long chemin pour retrouver le carré vert.