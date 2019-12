OL - Reine-Adélaïde est passé sur le billard

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Rennes dimanche après-midi (0-1), Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais (21 ans, 14 matches en Ligue 1 cette saison, 2 buts et 4 passes décisives), est passé sur le billard en ce jeudi. L'opération, dirigée par le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, s'est parfaitement déroulée selon le principal intéressé, qui a posté un message sur les réseaux sociaux pour donner de ses bonnes nouvelles.

Well done !! Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la Clinique 🏥 et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination. #NeverGiveUp 💪🏽 #TheComeBackWillBeCrazy 🔥😅 pic.twitter.com/d7RuofXEWu