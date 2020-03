OL - Reine-Adelaïde et sa relation particulière avec Memphis Depay

Atteint d'une rupture des ligaments croisés d'un genou le 15 décembre dernier, le même soir que Memphis Depay pour une blessure similaire, Jeff Reine-Adelaïde avoue avoir renforcé sa relation avec l'attaquant néerlandais au cours de leur convalescence. "On s’est beaucoup épaulé avec Memphis. Avant la blessure, on était déjà proche. Aujourd’hui, on l’est encore plus qu’avant", révèle le milieu de l'OL dans une interview pour Foot Mercato. "C’est une blessure qui nous lie. Je pense que cela a été du jamais vu dans toute l’histoire du foot, deux joueurs de la même équipe qui se font les croisés lors du même match."

Reine-Adelaïde se penche ensuite sur le mental de guerrier de son coéquipier hollandais, prouvé par son retour express dans les salles de musculation et sur les terrains d'entraînement quelques semaines seulement après sa blessure. "C’est une personne qui a une mentalité que j’aime bien, qui veut aller de l’avant", poursuit JRA. "C’est vers cette voie que l’on est allé et qu’on a travaillé. Comme on a pu le voir sur ses vidéos, Memphis est très ambitieux et a très envie de montrer, de prouver. Il a envie de retrouver les terrains."